小松島競輪場のG3「玉藻杯争覇戦in小松島」が3日目を迎える。注目は10Rだ。勝負強い吉田が中心。初日同様に好調・菊池の仕掛けに乗って直線で差し切る。別線も強力だ。九州勢は4車結束。阿部が果敢に攻めて出れば東矢、松岡辰が抜け出して台頭するシーンも。犬伏は後輩の小川に託して優出を目指す。＜1＞園田匠阿部君が前々に踏んでくれたのでしっかり追走していれば。脚自体は問題ない。九州4番手。＜2＞菊池岳仁少し