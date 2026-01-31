ボートレースからつのG1「第72回九州地区選手権」が2日目を迎える。「イイ値」担当の坂元真一記者は篠崎仁志（38＝福岡）に注目した。篠崎仁の初日は4R1号艇の1回走り。3コースの小野が攻めてきたが、飛びつかずに舟を向け、ターンマークをしっかり回る完璧な逃げで白星発進。冷静な判断と的確なターンで押し切った。相棒は勝率の低い45号機だが「前節の整備で間違いなくいい方向に行っていると思う。普通はある」とひと安心