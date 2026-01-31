ボートレース鳴門のG1「第69回四国地区選手権」が開幕する。注目は12Rドリーム戦だ。田村は平凡55号機がどうかだが、地元なら、それなりの足には仕上げて本番に挑んでくるだろう。スタートはまず大丈夫。先マイから差されないようにピュッと回ってケリをつける。あとはG1ウイナー3人による2着争いだ。2コースの重成が優位に運ぶ。パンチの利いた差しで踏ん張るか。強く握って回って山田、鋭く差して森高も好位をうかがう。