朝から優雅な気分を満喫したい時は【コストコ】の「パン」がおすすめ。店内ではマニアも大絶賛する、美味しそうな商品がラインナップしている様子。準備の手間が省けて、忙しい朝にも頼りになりそうです。今回は甘い系からお惣菜系まで、一度は食べてみたくなるようなパンをお届けします。 チョコを練り込んだ「パン オ ショコラ」 インスタグラマー@hirokostyle33さんが「美味しすぎて、感動ーーӦ