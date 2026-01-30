【スターバックス】でドリンクに悩んだら、いつものドリンクにハチミツをたっぷりプラスした「ドリンクカスタム」を試してみて。筆者も追加することの多いハチミツは、ホットドリンクとの相性抜群で、甘みもコクもワンランクアップするのが特徴です。そこで今回は、寒い日にこそ飲みたくなる、おすすめカスタムを紹介します。 茶葉を変えてもOK！ ティーラテにぴったりなカスタム スタバマニアの@stb_____gram