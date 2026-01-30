ナチュラルなデザインでインテリアに取り入れやすく、簡単におしゃれを演出してくれる【3COINS（スリーコインズ）】の収納アイテム。淡色系のアイテムや木製アイテムも多く取り扱っているため、インテリアに悩んだときは、スリコをチェックしてみると良い出会いがあるかもしれません。そこで今回は、おしゃれ見え抜群な「ウッドケース」を紹介します。 ごちゃつきやすい小物類をおしゃれにひとまとめ 天然木を