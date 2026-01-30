いつものバッグを気軽にトレンド感あふれる雰囲気にするなら、キーホルダーを付けてみて。お出かけの気分が上がるかも。そこで今回は【ダイソー】から、大人も付けたくなりそうな可愛い「キャラクターキーホルダー」をピックアップしました。 優しい雰囲気のキティちゃんに癒される 【ダイソー】「クッションキーホルダー キティ ウインク」\330（税込） 中綿入り