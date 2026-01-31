オーケストラを帯同したコンサートツアー＜HYDE Orchestra Tour 2026 JEKYLL＞を現在敢行中のHYDEが自身の誕生日である1月29日、大型イベントホール・東京ガーデンシアターにて同ツアーの東京公演を開催。ラグジュアリーなサウンドと、それにも増して豊かな歌声で場内を満たし、記念すべき日をともに祝おうと詰めかけた約7000人のファンを魅了した。同公演のオフィシャルレポートをお届けしたい。激しさ全開のロックなライヴを身上