とちぎテレビ 2026年01月31日午前03時47分ごろ、茨城県沖を震源とする最大震度3の地震が発生しました。 栃木県内では震度1の揺れが観測されています。 最大震度3を観測したのは茨城県です。 この地震による津波の心配はありません。 震源の深さは40km。地震の規模を示すマグニチュード（M）はＭ４．１と推定されます。 栃木県 【震度1】 宇都宮市 小山市 真岡市 下野市 益子町 茂木町 市貝町 芳賀町 壬生町