【4R】昨年3月の高松で特別昇班に成功した渡辺が、その後のA級でもしっかり結果を残している。初日のA級特選で前受けした渡辺。巻き返す石川―富を見据え、3番手を確保。2角からの捲りを決めた。ゴールではサラ脚で捲り追い込んだ岡部と番手回りの高橋広に食われ、3着に沈んだものの、自らレースをつくるなど内容的には申し分なかった。「準決も中途半端にならないよう自力」と気合十分だ。矢島がマークするが、高本に乗れ