イギリスの大英博物館で、日本の「侍」に関する初の特別展が開かれます。ロンドンの大英博物館で来月から開かれる「SAMURAI」展。1860年に徳川家がビクトリア女王に贈った甲冑など、およそ280点の作品を通して、武士の役割や伝統、その興亡の歴史をたどります。また、侍に着想を得た現代のアート作品も展示され、侍の精神性や文化が今もなお世界中の人々に影響を与えていることが紹介されています。記者「アメリカの映画スター・ウ