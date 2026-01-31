俳優の小栗旬（43）が3年ぶりに主演する舞台「いのこりぐみ」が30日、東京・IMMTHEATERで幕を開けた。小学校の放課後が舞台で、小栗は教師役。作・演出は2022年放送のNHK大河ドラマ「鎌倉殿の13人」で脚本を手がけた三谷幸喜氏（64）。大河では小栗演じる北条義時に毒を盛った妻を務めた菊地凛子（45）がモンスターペアレントとして物語を引っかき回す。菊地は舞台初挑戦。小栗は「いろんな驚きがあると思うので、それを楽