重たいセーターやアウターに飽きてきたら、次に足したいのは「ブルーシャツ」。【GU（ジーユー）】のブロードシャツとデニムシャツは、冬コーデに抜けを作れて春先まで長く使える優秀アイテム。きちんと感とカジュアル感をバランスよく取り入れられて、40・50代の毎日コーデにもぴったり。#40代コーデを紹介する人気スタッフNatsukiさんの着こなし術も併せてチェック