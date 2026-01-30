筆者の目撃したエピソードです。私の知人Pさんは高級住宅街に住み、1800万円の高級車を乗り回す内科医の妻。ブランド品に身を包み、ファーストクラスで海外旅行を楽しむ彼女の生活に、どこか不自然さを感じていました。保険診療中心のクリニックで、なぜそこまでの贅沢ができるのか。その疑問の答えとは……？ 眩しすぎる生活 私の知人にPさんという女性がいます。 Pさんは内科医の奥様で、都内の高級住宅街に住