楽ちんさも重視したい大人のカジュアルコーデにぴったりなのが、伸縮性のあるスウェット素材のスカート。プチプラで探すなら【GU（ジーユー）】のナロースカートがおすすめ。すっきりとしたシルエットで上品見えしつつ、ソフトな風合いで心地よく穿けそう。セットアップ対応可能なアイテムなので、コーデに迷ったときの救世主になるかも。 楽ちん & きれい見え！ スウェット素材の