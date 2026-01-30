「冷え込みがつらい……」と感じる冬本番。そんなときに頼ってみてほしいのが、【ユニクロ】の名品「ヒートテック」シリーズ。体から発せられる水分を熱に変えて保温する機能素材で、寒い日のお出かけも安心です。今回は、1点投入するだけで防寒対策が叶いそうな「ぽかぽかグッズ」をピックアップ。機能性はもちろん、大人の装いに馴染むデザインにも注目です。 装いに温かさと品を添える「タータンチェックマ