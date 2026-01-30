マリナーズのフリオ・ロドリゲス外野手（25）が3月に開幕するワールド・ベースボール・クラシック（WBC）にドミニカ共和国代表として出場することを30日（日本時間31日）に発表された。MLBとWBCの両インスタグラムで「フリオ・ロドリゲスは、#WorldBaseballClassicでドミニカ共和国チームの一員として出場します」と発表した。ロドリゲスはマリナーズ会長付特別補佐兼インストラクターを務めるイチロー氏の愛弟子として知ら