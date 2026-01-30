陸上男子100メートル日本記録保持者の山縣亮太（33＝セイコー）が30日、オンラインで会見し、今年4月から競技を継続しながら母校・慶大の体育研究所専任講師に就任することを明かした。競技と並行して研究を進め、週に数回、一般学生に授業を行う。「若い世代に自分の培ってきた経験、技術を伝える機会。ワクワクした気持ちでいっぱい」と抱負を語った。昨季10秒08をマークするなど完全復活へ手応えを感じており、新シーズンの