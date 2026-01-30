31日午前3時47分ごろ、茨城県で最大震度3を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は茨城県沖で、震源の深さはおよそ40km、地震の規模を示すマグニチュードは4.1と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度3を観測したのは、茨城県の水戸市です。【各地の震度詳細】■震度3□茨城県水戸市■震度2□茨城県笠間市ひたちなか市茨城町大洗町城里町土浦市