日本ラグビー協会は30日、日本代表の選手育成を目的とした「JAPANTALENTSQUADプログラム2026」に参加する23歳以下の選手35人を発表した。今年から設置された一般公募の自薦枠で、SO大鶴誠（21＝京大）が選出された。兵庫・灘高出身で現在は医学部に在籍しているという異色の経歴を持つ秀才。同じポジションで全国大学選手権優勝の明大SO伊藤龍之介（21）らとともに選出された。同プログラムはエディー・ジョーンズ・ヘッド