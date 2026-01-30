スプリングトレーニング開始直前にツインズは30日（日本時間31日）、野球運営部門社長を務めていたデレク・ファルビー氏が球団との双方の合意によって退任すると発表した。ファルビー氏は2016年からツインズのフロントに入り、在任中にチームは3度の地区優勝を含む4度のポストシーズン進出を果たした。2024年は82勝80敗と勝ち越すも地区4位。昨年は70勝92敗と振るわず、地区4位でロッコ・バルデリ監督が解任となっていた。ツ