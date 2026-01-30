【ワシントン共同】トランプ米大統領は30日、米連邦準備制度理事会（FRB）の次期議長に指名する考えを示したウォーシュ元FRB理事について「彼は間違いなく利下げしたいと思っている」と話した。ホワイトハウスで記者団に語った。