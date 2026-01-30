ロドリゲスの出場が発表されたマリナーズのフリオ・ロドリゲス外野手が第6回にワールド・ベールボール・クラシック（WBC）にドミニカ共和国代表として出場することが、30日（日本時間31日）に発表された。スター選手が揃う同国代表は超強力打線となりそうだ。マイナー時代からイチロー氏を敬愛し、“師匠”とキャッチボールを行うロドリゲスは2022年にメジャーデビュー。132試合で打率.284、28本塁打、75打点、25盗塁の活躍で