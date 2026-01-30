ＮＹ各市場２時台ダウ平均は４０６ドル安ナスダックもマイナス圏での推移 NY株式30日（NY時間12:02）（日本時間02:02） ダウ平均48665.53（-406.03-0.83%） ナスダック23500.86（-184.26-0.78%） CME日経平均先物53555（大証終比：+165+0.31%） 欧州株式30日終値 英FT100 10223.54（+51.78+0.51%） 独DAX 24538.81（+229.35+0.94%） 仏CAC40 8126.53（+55.17+0.68%） 米国債利