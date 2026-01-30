WBCで侍ジャパンの入る1次ラウンドC組の主催者は30日、急用などで観戦できなくなった人が正規の価格で入場券を譲渡できる公認リセール（再販売）を実施すると発表した。リセール専門サイト「チケプラTrade」で2月2日正午から開始する。23年の前回大会では入場券が高額転売されるケースもあり、公認リセール以外の転売について「警察と連携して厳正に対処します。転売チケットの購入者の入場もお断りします」と警告した。