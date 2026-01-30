アメリカがイランに対して軍事的な圧力を強める中、イランのアラグチ外相は「公正かつ公平な交渉の用意ができている」などと述べました。イランアラグチ外相「交渉が公正かつ公平に行われるのであれば、イランはこうした会談や交渉に参加する用意がある」イラン情勢をめぐっては、先月末から今月にかけて発生した大規模な反政府デモを受け、アメリカが空母を中東地域に派遣するなど軍事的な圧力を強めつつ、イランに対して核交渉