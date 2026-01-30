カナダのカーニー首相は自身のXを更新し、次期議長にウォーシュ元理事が指名されたことについて、素晴らしい選択であると発言した。カーニー首相が英中銀総裁時代にウォーシュ氏に中銀の透明性の検証の主導を依頼するなど両者は以前より知己である。