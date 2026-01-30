イギリス・ロンドンにある大英博物館で来月から開催される「サムライ展」の内部が30日、メディアに公開されました。映画やゲームなどで「サムライ」の世界的な人気が高まっていることを受け、大英博物館で初めて「サムライ展」が開催されることになりました。今回の展覧会には、日本のほか、アメリカ、ヨーロッパの各国から集められた、鎧（よろい）や刀、絵画などおよそ280点のコレクションが展示されています。また、展覧会は中