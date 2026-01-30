東京・台東区で現金およそ4億2000万円が奪われるなど、連続して多額の現金などが狙われた事件です。羽田空港で現金を奪われそうになった男性が、渡航先の香港で再び現金を奪われていたとみられることがわかりました。警視庁によりますと、29日午後、台東区東上野で中国人や日本人の男女5人のグループのうち1人が、3人組の男に催涙スプレーをかけられ、日本円で現金およそ4億2000万円が入ったスーツケースを奪われる強盗事件があり