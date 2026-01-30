ＮＹ各市場１時台ダウ平均は２７９ドル安ナスダックもマイナス圏での推移 NY株式30日（NY時間11:02）（日本時間01:02） ダウ平均48792.38（-279.18-0.57%） ナスダック23577.82（-107.30-0.45%） CME日経平均先物53765（大証終比：+375+0.70%） 欧州株式30日GMT16:02 英FT100 10217.02（+45.26+0.44%） 独DAX 24544.68（+235.22+0.97%） 仏CAC40 8138.99（+67.63+0.84