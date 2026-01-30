ポンドドルは１．３７１０ドル前後まで下げる＝NY為替 東京朝に１．３８ドル台を付けていたポンドドルは、高値から１００ポイント以上低い１．３７１０ドルを付ける展開となっている。次期FRB議長人事案などを受けて、ドル買いの動きが優勢となっている。 GBPUSD 1.3721