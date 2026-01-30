本日任期最終日を迎えるミランFRB理事が記者団に答えた。 トランプ大統領がウォーシュ元FRB理事を次期議長に指名すると発表したことを受けて、ウォーシュ氏は自分と入れ替わりでFRBに入るのだろう。 現時点でインフレの問題はない 減税と規制緩和が米経済を支える （今週のFOMCで自信と同様に利下げを主張した）ウォラー理事は、自分よりも労働市場を懸念している