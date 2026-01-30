アメリカのトランプ大統領がロシアのプーチン大統領に要請したとする1週間の攻撃停止について、ロシア大統領報道官は来月1日までウクライナの首都への攻撃を控えるよう要請があったと明らかにしました。トランプ大統領は29日、ウクライナの「異例の寒波」を考慮し、プーチン大統領と1週間攻撃を停止することで合意したとしています。これについて、ロシアのペスコフ大統領報道官は30日、トランプ氏からプーチン氏に対し、来月1日ま