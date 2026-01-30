２９日、集会で発言する鳩山由紀夫元首相。（東京＝新華社記者／賈浩成）【新華社東京1月31日】東京都内で29日午後、日本各界の有識者が集会を開き、高市早苗首相が台湾問題をめぐって誤った発言を重ね、地域の緊張をあおっているとして抗議した。出席者からは、高市氏の進める軍備拡張路線が、日本を戦争の泥沼に引きずり込む恐れがあるとの批判が相次いだ。鳩山由紀夫元首相は、高市氏の言動が「日中共同声明」を損ない、日