30日、長野県小谷村のスキー場で、ペアリフトに乗っていたオーストラリア国籍の20代の女性がリフトの終点で降り損ねて宙づりとなりました。女性はスキー場のパトロール隊に救助され、病院に搬送されましたが、心肺停止の状態だったということです。ペアリフトには女性2人が乗っていて、警察はもう1人の女性から当時の状況を聞くと共に、女性が宙づりになった詳しい原因を調べています。