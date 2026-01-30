30日夜、JR名古屋駅で「電車から煙が上がっている」との通報があり、名古屋駅前が一時騒然となりました。 消防によりますと30日午後11時半ごろ、JR名古屋駅の在来線ホームで「電車から煙が上がっている」と駅員から消防に通報がありました。 消防車など20台が出動し、週末の名古屋駅前は一時騒然となりました。 電車内の座席付近から一時的に煙が発生したものの、けが人はいないということです。 JR東海により