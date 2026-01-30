総じて軟調地合いで始まる＝米国株序盤 きょうのＮＹ株式市場、ダウ平均はマイナス圏推移。前日比は、ダウ工業株３０種平均が２３９．９６ドル安の４万８８３１．６０ドル、ナスダック総合指数が１６７．９６安の２万３５１７．１６。 本日トランプ大統領が本日（米国時間29日夜）、次期FRB議長にウォーシュ元FRB理事を指名すると自身のSNSで明らかにした。これによりドル買いが強まった。ウォーシュ氏は他