ピボット分析東京時間（00:34現在） ドル円 現値154.74高値154.76安値152.87 157.27ハイブレイク 156.01抵抗2 155.38抵抗1 154.12ピボット 153.49支持1 152.23支持2 151.60ローブレイク ユーロ円 現値183.91高値184.07安値183.03 185.35ハイブレイク 184.71抵抗2 184.31抵抗1 183.67ピボット 183.27支持1 182.63支持2 182.23ローブレイク