米国債利回り 2年債 3.541（-0.018） 10年債 4.245（+0.014） 30年債 4.877（+0.024） 期待インフレ率 2.344（+0.004） ※期待インフレ率は10年債で算出 ロンドン市場で一時４．２７％台を付けた米１０年債は、その後４．２３％台を付けるなど、上昇が一服。