今月27日、茨城県つくば市の山林で見つかった中国籍の女性の遺体について、警察は司法解剖の結果、窒息死の疑いがあるとして殺人事件とみて捜査を始めました。今月27日、つくば市の山林で中国籍の女性が遺体で見つかりました。警察は、遺体が土浦市に住む自営業で中国籍のシ・モクカさん（54）だと明らかにしました。司法解剖の結果、シさんの死因は分からなかったということです。遺体は死後数週間が経過していて、体に目立った外