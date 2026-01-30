日本テレビ30日news zeroでは、『巨人軍監督日記』を放送。3年目のシーズンへ突入した巨人・阿部慎之助監督と元巨人監督の高橋由伸さんが対談しました。話は今シーズンからメジャー挑戦する岡本和真選手について。2014年ドラフト1位で巨人に入団してから11年間で自分を磨き、絶対的な4番に成長。ポスティングシステムを利用し、カナダ・トロントに本拠地を置くブルージェイズと契約が決まりました。契約が決定すると岡本選手からす