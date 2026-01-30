プレミアリーグのチェルシーがラヒーム・スターリングの退団を発表した。双方合意による契約解除となり、イングランド代表FWは無所属となる。スターリングは2015年から22年までの7年間、マンチェスター・シティでプレイし、その後チェルシーに加入。移籍当初は出番を得られていたが、出場機会の減少もあって、24-25シーズンにはアーセナルにレンタル移籍している。今季は構想外となっており、トレーニングもトップチームとは別で行