茨城県つくば市上菅間の山林で女性の遺体が見つかり、県警は３０日、遺体の状況などから殺人事件の可能性があるとみて捜査を始めた。発表によると、遺体で見つかったのは、中国籍で同県土浦市の女性（５４）。昨年１２月２５日に女性の夫から行方不明届が出されており、捜索中の警察官が１月２７日午前１０時５０分頃、山林内で遺体を発見した。司法解剖の結果、死後数週間が経過しているとみられ、死因は不詳だったが、目に