麻薬取締法違反などの疑いで書類送検された俳優の米倉涼子さん（50）について、東京地検は30日付で不起訴処分としました。米倉さんをめぐっては一部週刊誌が「去年8月末に関東信越厚生局麻薬取締部が都内の自宅に家宅捜索した」などと報じていて、米倉さんも自身の公式サイトで家宅捜索を受けたことを認めたうえで「今後も捜査には協力して参りますが、これまでの協力により、一区切りついたと認識しております」とするコメントを