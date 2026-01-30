障害のあるアーティストたちとのコラボで注目を集めている「ヘラルボニー」。活動をより社会に根付かせるための新たな取り組みが発表されました。スカーフやタンブラー、色鮮やかな柄があしらわれるのは、“福祉”からビジネスを生み出すブランド「ヘラルボニー」のアイテム。国内外の障害のある作家とライセンス契約を結び、アート作品を様々なものにデザインとして反映させています。そんな彼らが、力を入れるのが「異彩の日」。