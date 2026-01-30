大分東署は30日、大分市内の60代男性が交流サイト（SNS）を使ったロマンス詐欺に遭い、1590万円をだまし取られたとして、防犯メールで軽快を呼びかけた。署によると、昨年12月9日から今年1月15日にかけ、被害者のXに「友達追加お願いします」とフォローが届いた。添付されていたURLをタップするとLINEに移行し、台湾出身を名乗る女性からメッセージが届いた。被害者は女性とLINEでやりとりするうちに好意を抱き、女性から「瑪