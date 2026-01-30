警察は、茨城県つくば市の山林で、今月27日に遺体で見つかった中国籍の史木華さん(54)が遺体の状況などから何らかの事件に巻き込まれたとみて捜査を始めました。警察によりますと、先月22日、史さんの別居中の夫から「連絡が取れない」と警察に相談があり、その後、行方不明者届が出されていました。史さんは服を着た状態で靴は履いておらず、司法解剖の結果、死因はわからず、死後数週間が経過しているとみられています。