ＮＹ各市場０時台ダウ平均は１５０ドル安ナスダックもマイナス圏での推移 NY株式30日（NY時間10:06）（日本時間00:06） ダウ平均48920.97（-150.59-0.31%） ナスダック23589.73（-95.39-0.40%） CME日経平均先物53750（大証終比：+360+0.67%） 欧州株式30日GMT15:06 英FT100 10216.79（+45.03+0.44%） 独DAX 24537.43（+227.97+0.94%） 仏CAC40 8133.83（+62.47+0.77%） 米