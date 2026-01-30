ドルカナダ、カナダGDP後につけた高値から調整売り＝NY為替 ドルカナダは２２時半のカナダ第４四半期GDPが予想を下回る伸びにとどまったことを嫌気し、一時ドル買いカナダ売りとなり、北米早朝の１．３４９０カナダから１．３５５６カナダを付けた。ロンドン午前の高値を更新する動き。その後売りが出て１.３５１０カナダ台を付けるなど、ドル買いカナダ売りは続かず。 対円では円安を支えに１１４円３０銭台を付けている