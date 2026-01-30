身分を隠し、マッチングアプリで出会った女性を違法に客引きしたとして、ホストの男が逮捕されました。被害にあった女性「純粋に彼氏が欲しくてって気持ちだったのに、結局、そういう恋愛感情を利用されて」風営法違反の疑いで逮捕されたのは、ホストの竹岡拓人容疑者（27）です。竹岡容疑者は「IT関係者」と偽ってマッチングアプリで女性に接近。交際をもちかけた女性2人に対し、去年、自身が勤めるホストクラブへ違法に客引きし